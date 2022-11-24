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الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني توجه إلى أبوظبي في زيارة عمل قصيرة يلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد

Lebanon 24
24-11-2022 | 04:35
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