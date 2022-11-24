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حسن خليل: يجب البحث على صيغة للتفاهم فلا نتيحة من دون حوار وتواصل جدي بين الكتل

Lebanon 24
24-11-2022 | 04:52
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