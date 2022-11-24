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معوّض من مجلس النواب: هناك تقدّم بعدد الأصوات المؤيّدة لي ويجب على المعارضة أن تبني جسوراً في ما بينها لأنّ الخلافات تؤدّي إلى التشتت

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:09
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معوّض للـ"أم تي في": الغاية من إجتماع نواب المعارضة والمستقلين في مكتبة مجلس النواب تشاورية والمطلوب تنسيق المواقف وليس الاتفاق على اسمي بل بحث الاستراتيجية الرئاسية والتشريع بغياب الرئيس
lebanon 24
24/11/2022 17:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/11/2022 17:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/11/2022 17:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
24/11/2022 17:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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