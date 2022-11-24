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وزير الطاقة الإيطالي: 15 دولة أوروبية تعارض وضع سقف لسعر الغاز الروسي

Lebanon 24
24-11-2022 | 07:27
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