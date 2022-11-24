بيان كتلة الوفاء للمقاومة: لاقرار وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية متكاملة على المستويات القريبة والمتوسطة البعيدة وبشكل تدريجي وصولا الى التعافي والتركيز على الحماية الاجتماعية

Lebanon 24