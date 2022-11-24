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أ ف ب: السلطات الإيرانية تعتقل لاعب كرة قدم شهير بتهمة "الدعاية ضدّ الدولة"

Lebanon 24
24-11-2022 | 09:23
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