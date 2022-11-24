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المفوضة الأوروبية للطاقة: شراء الغاز بشكل مشترك سيجعلنا قادرين على الاستغناء الكامل عن مصادر الطاقة الروسية

Lebanon 24
24-11-2022 | 10:21
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