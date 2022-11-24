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الكرملين: بوتين ناقش مع رئيس وزراء العراق محاولة الغرب وضع سقف لسعر النفط الروسي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
24-11-2022
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10:23
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