وزير النفط العراقي يؤكد دعم بلاده لقرارات واتفاقات أوبك وأوبك+ لأنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية (سكاي نيوز عربية)

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