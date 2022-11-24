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رئيس وكالة الطاقة الدولية يتوقع أزمة طاقة في أوروبا خلال الشتاء (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
24-11-2022
|
12:29
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