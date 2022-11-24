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وزير السياحة السعودي لـ"العربية": المملكة تعمل على تعزيز دور منظمة السياحة العالمية في القطاع

Lebanon 24
24-11-2022 | 14:33
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