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الخارجية الإيرانية: تحرك ألمانيا لإصدار قرار ضدنا في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2022 | 14:48
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