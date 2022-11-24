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الخارجية الأميركية للجزيرة: تراجع حركة طالبان عن تعهدات سابقة يجعل عملية تطبيع العلاقات معها أكثر تعقيدا

Lebanon 24
24-11-2022 | 18:09
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