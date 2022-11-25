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أخبار عاجلة
جميع الطرقات الجبلية في لبنان ما زالت سالكة امام جميع المركبات (التحكم المروري)
Lebanon 24
25-11-2022
|
00:32
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