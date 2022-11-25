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مندوب روسيا بمحادثات فيينا: يبدو أن المشاركين الغربيين في المفاوضات مع إيران لا يمتلكون الإرادة السياسية

Lebanon 24
25-11-2022 | 02:10
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