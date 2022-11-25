Advertisement

أخبار عاجلة

وزير دفاع تركيا: العمليات العسكرية شمالي العراق وسوريا ستستمر حتى يتوقف خطر "الإرهابيين"

Lebanon 24
25-11-2022 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية: تم تنفيذ عملية "المخلب - السيف" الجوية في مناطق شمالي العراق وسوريا "بنجاح"
lebanon 24
25/11/2022 12:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التركي ينفي مزاعم "قصف القوات التركية نقطة مراقبة أميركية" شمالي سوريا
lebanon 24
25/11/2022 12:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: عملية "المخلب - السيف" مستمرة براً وجواً وتم تحييد 326 "إرهابيا" لغاية اليوم
lebanon 24
25/11/2022 12:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: وزير الدفاع التركي أبلغ نظيره الروسي بأن تركيا ستواصل الرد على الهجمات من شمالي سوريا
lebanon 24
25/11/2022 12:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:58 | 2022-11-25
05:52 | 2022-11-25
05:30 | 2022-11-25
05:25 | 2022-11-25
05:15 | 2022-11-25
05:03 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website