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ستولتنبرغ: قدمنا إلى أوكرانيا ما يمكنها من التصدي للمسيرات وسأطلب من الحلفاء المزيد لمساعدتها

Lebanon 24
25-11-2022 | 04:13
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