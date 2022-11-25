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الراعي وصل إلى روما تحضيرا للجمعيات السينودوسية على مستوى القارات

Lebanon 24
25-11-2022 | 06:44
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الراعي في روما... والسبب؟
lebanon 24
25/11/2022 15:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يغادر الى روما في زيارة لمدة اسبوع، تتضمن اجندة لقاءات اعتباراً من الاثنين (صوت لبنان)
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25/11/2022 15:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ندعو للحوار ونعتقد على المستوى المسيحي يمكن ان يقوم به البطريرك الراعي واي دعوة لاحقة من الخارج ام الداخل نتعاطى معها بالمبدأ بايجابية لاننا مقتنعون اننا لن نصل الى نتيجة الا بتأمين الاغلبية المطلقة بحسب الدستور
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25/11/2022 15:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في بروكسل لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن المهاجرين
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