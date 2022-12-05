وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار: لم أكن يوماً ضد حقوق الناس والجميع يعلم أن لدينا قضايا ضاغطة وكان من الأجدى التشاور كحكومة لكيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية

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