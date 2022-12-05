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وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وسائل الدفاع الجوي لطائرات مسيرة أوكرانية كانت تطير على ارتفاع منخفض في اتجاه مقاطعتي ريازان وساراتوف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-12-2022 | 11:52
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