وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وسائل الدفاع الجوي لطائرات مسيرة أوكرانية كانت تطير على ارتفاع منخفض في اتجاه مقاطعتي ريازان وساراتوف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24