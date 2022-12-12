مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: لن نغير سياستنا تجاه أوكرانيا وسنواصل في الوقت نفسه جهودنا لإطلاق سراح الأميركي بول ويلان المعتقل في روسيا (الجزيرة)

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