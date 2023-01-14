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النائب ملحم خلف: ميزان العدالة مُعطل بشكل غير مقبول وعندما نكون من دون مرجعيّة نُصبح أمام دولة بوليسية

Lebanon 24
14-01-2023 | 04:40
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خلف: نحنُ أمام دولة بوليسية بلا مرجعيّة
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