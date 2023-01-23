الأسمر بعد لقائه ميقاتي: بحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص إلى معاشٍ تقاعدي وكان هناك تأكيدٌ على ضرورة الإسراع بذلك

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