الأسمر بعد لقائه ميقاتي: بدل النقل في القطاع العام يجب أن يكون 125 ألف ليرة أسوة بالقطاع الخاص ونحن في صدد إعادة دراسة مبدأ زيادة الأجور وزيادة بدل النقل

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