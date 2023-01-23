Advertisement

أخبار عاجلة

الأسمر بعد لقائه ميقاتي: بدل النقل في القطاع العام يجب أن يكون 125 ألف ليرة أسوة بالقطاع الخاص ونحن في صدد إعادة دراسة مبدأ زيادة الأجور وزيادة بدل النقل

Lebanon 24
23-01-2023 | 03:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي استقبل وفداً من الإتّحاد العمالي العامّ... ماذا أعلن الأسمر عن زيادة الأجور في القطاع الخاص؟
lebanon 24
23/01/2023 15:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه ميقاتي: كان هناك تشديدٌ لإصدار المراسيم الخاصة لزيادة غلاء المعيشة بسرعة قصوى
lebanon 24
23/01/2023 15:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر: تم الاتفاق على زيادة مليون و900 الف وتحويل بدل النقل الى 125 ألفاً في القطاع الخاص وسنضغط لاقراره في القطاع العام وضاعفنا المنح المدرسية
lebanon 24
23/01/2023 15:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسمر بعد لقائه ميقاتي: بحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص إلى معاشٍ تقاعدي وكان هناك تأكيدٌ على ضرورة الإسراع بذلك
lebanon 24
23/01/2023 15:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:56 | 2023-01-23
07:42 | 2023-01-23
07:33 | 2023-01-23
07:33 | 2023-01-23
07:32 | 2023-01-23
07:32 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website