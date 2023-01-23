النائب أكرم شهيّب خلال مؤتمرٍ صحفي للحزب "التقدمي الإشتراكي": لماذا هناك قدرة في الحكومة على سلخ آخر دولارات الاحتياطي لرميها في الهوة المفتوحة في قطاع الكهرباء المُظلم فيما ينامون عن أهمية تمويل قطاع التربية والتعليم؟

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