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شهيب: كفى عبثاً بالتربية وبالملاذ الأخير لعدد كبير من العائلات التي ليست قادرة وليس لها بديل عن التعليم الرسمي

Lebanon 24
23-01-2023 | 05:09
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شهيب: مسؤولية الحفاظ على التعليم الرسمي هي مسؤولية وطنية ويتحملها الجميع وليس وزير التربية وحده لكن بما أنه وصي على القطاع لذلك يجب أن تنطلق المعالجات من وزارته وصولاً إلى عقد جلسة حكومية يعطى فيها المعلمون ما يمكن توفيره من دعم
lebanon 24
23/01/2023 19:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخليل: كانت جلسة صريحة وغنيّة خصوصاً في الموضوع الرئاسيّ والحكوميّ واتفقنا أنّ للبحث صلة وليس هذا اللقاء الأخير
lebanon 24
23/01/2023 19:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي بدأ اسبوعه الثالث وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح
lebanon 24
23/01/2023 19:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيب: الجامعة اللبنانية تعاني كما المدرسة الرسمية وبالتالي من واجب كل مسؤولي الدولة العمل على حماية الجامعة والإسراع في إيجاد الحلول
lebanon 24
23/01/2023 19:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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