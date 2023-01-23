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وزير الخارجية الأوكرانيّة: سأبحث مع وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا في الاتحاد والمساعدات العسكرية والعقوبات على روسيا

Lebanon 24
23-01-2023 | 05:11
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