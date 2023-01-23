Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصحة من السراي الحكومي: الرئيس ميقاتي تواصل مع حاكم مصرف لبنان وتمّ التوصل إلى رفع الرقم الذي تدفعه المصارف للمستشفيات نقدا

Lebanon 24
23-01-2023 | 07:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الابيض: تم الحديث عن الأدوية والمستلزمات المستوردة وتأثير موضوع الدولار المصرفي الذي سيصبح بـ15 الف على استيرادها لضمان ايجاد حلول لا تؤدي إلى ارتفاع ثمنها على المواطنين وتم التواصل مع حاكم مصرف لبنان حول هذا الأمر وهنالك حل نعمل عليه
lebanon 24
23/01/2023 19:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الفرنسيّة آن غريو خلال لقائها الرئيس ميقاتي في السراي: شددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة بإمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها
lebanon 24
23/01/2023 19:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي خلال استقباله وزير الخارجيّة الإيرانيّة: الاوضاع في لبنان صعبة ولكننا نعمل على تسيير الامور ولدينا الثقة والعزيمة للعمل على الخروج من هذه المحنة
lebanon 24
23/01/2023 19:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا مجال ظاهرا للتمديد لحاكم مصرف لبنان
lebanon 24
23/01/2023 19:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2023-01-23
12:21 | 2023-01-23
12:13 | 2023-01-23
12:12 | 2023-01-23
12:02 | 2023-01-23
11:58 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website