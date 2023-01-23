Advertisement

أخبار عاجلة

الابيض: اطمئن بأنه لن يكون هناك أي تأثير على أسعار أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية ومستلزمات غسيل الكلى في ما خص الدولار المصرفي الجديد

Lebanon 24
23-01-2023 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الابيض: تم الحديث عن الأدوية والمستلزمات المستوردة وتأثير موضوع الدولار المصرفي الذي سيصبح بـ15 الف على استيرادها لضمان ايجاد حلول لا تؤدي إلى ارتفاع ثمنها على المواطنين وتم التواصل مع حاكم مصرف لبنان حول هذا الأمر وهنالك حل نعمل عليه
lebanon 24
23/01/2023 19:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الابيض: للإلتزام بمسار تتبع الأدوية السرطانية
lebanon 24
23/01/2023 19:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حول أدوية السرطان وغسيل الكلى.. هذا ما كشفه وزير الصحة
lebanon 24
23/01/2023 19:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي فياض لـ"الجديد": لحظة انجاز الاستحقاق الرئاسي لا تولد الا في ثنايا التوافق الوطني وخريطة التوازنات النيابية تفرض ان يكون هناك حوار بين القوى
lebanon 24
23/01/2023 19:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2023-01-23
12:21 | 2023-01-23
12:13 | 2023-01-23
12:12 | 2023-01-23
12:02 | 2023-01-23
11:58 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website