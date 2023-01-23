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ميقاتي: مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال

Lebanon 24
23-01-2023 | 07:26
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