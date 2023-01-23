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ميقاتي: الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة
Lebanon 24
23-01-2023
|
07:30
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