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ميقاتي: الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة

Lebanon 24
23-01-2023 | 07:30
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