ميقاتي: قبل الدعوة الى عقد جلسات للحكومة التقيت خبراء دستوريين من كل الاطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين

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