Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي عن ملف الودائع في المصارف: انا مع اعادة الودائع الى اصحابها كاملة

Lebanon 24
23-01-2023 | 07:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلامٌ مهمّ جداً عن "الودائع" في المصارف.. ماذا كشف بو صعب؟
lebanon 24
23/01/2023 19:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب بعد جلسة "الكابيتال كونترول": هدفنا الوحيد تحريك العجلة الاقتصادية ولن نقبل بشطب الودائع أو تبخّر أموال المودعين انما الكابيتل كونترول يعطي الثقة لعودة الاستثمارات الى لبنان وتمكّنا من اعادة النقاش الى السكة الصحيحة
lebanon 24
23/01/2023 19:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة من السراي الحكومي: الرئيس ميقاتي تواصل مع حاكم مصرف لبنان وتمّ التوصل إلى رفع الرقم الذي تدفعه المصارف للمستشفيات نقدا
lebanon 24
23/01/2023 19:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الودائع المقدّسة"... شعار يستهدف "أصول الدولة"
lebanon 24
23/01/2023 19:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2023-01-23
12:26 | 2023-01-23
12:21 | 2023-01-23
12:13 | 2023-01-23
12:12 | 2023-01-23
12:02 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website