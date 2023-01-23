Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة البريطانية تفرض عقوبات على 5 شخصيات إيرانية بينهم نائبي قائد الحرس الثوري وقائد قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
23-01-2023 | 07:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عقوبات نيوزيلاندية على مسؤولين إيرانيين بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي
lebanon 24
23/01/2023 19:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: عقوبات أميركية على نائب وزير الاستخبارات والأمن الإيراني و4 من كبار قادة الحرس الثوري على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
23/01/2023 19:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"روسيا اليوم" نقلا عن رئيس اللجنة الإيرانية للتحقيق في اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني: مواطنو 4 دول ضالعون في الجريمة
lebanon 24
23/01/2023 19:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطانية: فرضنا عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية ردا على هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا
lebanon 24
23/01/2023 19:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2023-01-23
12:26 | 2023-01-23
12:21 | 2023-01-23
12:13 | 2023-01-23
12:12 | 2023-01-23
12:02 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website