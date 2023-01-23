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"سكاي نيوز" عن مصادر أميركية: قادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يجرون اتصالات مع مجلس الأمن القومي لإرسال دبابات "أبرامز" إلى كييف قبل نهاية فصل الشتاء

Lebanon 24
23-01-2023 | 09:10
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