"سكاي نيوز" عن مصادر أميركية: قادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يجرون اتصالات مع مجلس الأمن القومي لإرسال دبابات "أبرامز" إلى كييف قبل نهاية فصل الشتاء

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