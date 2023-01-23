Advertisement

أخبار عاجلة

قطع الطريق بين بلدتي المونسه ورجم حسين التي تربط جبل أكروم بمنطقة وادي خالد في عكار

Lebanon 24
23-01-2023 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
23/01/2023 19:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل هي بمثابة المشكلة بذاتها
lebanon 24
23/01/2023 19:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي أمام وفد كتائبي:الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس غير صحيحة
lebanon 24
23/01/2023 19:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الطريق بعد دوار أبو على باتجاه عكار
lebanon 24
23/01/2023 19:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2023-01-23
12:26 | 2023-01-23
12:21 | 2023-01-23
12:13 | 2023-01-23
12:12 | 2023-01-23
12:02 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website