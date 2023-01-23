Advertisement

أخبار عاجلة

حسن الخليل بعد انتهاء اللقاء مع باسيل: عرضنا لانتخاب الرئاسة ومسار العمل الحكومي والاجتهادات المتعددة على كافة المستويات

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخليل: كانت جلسة صريحة وغنيّة خصوصاً في الموضوع الرئاسيّ والحكوميّ واتفقنا أنّ للبحث صلة وليس هذا اللقاء الأخير
lebanon 24
23/01/2023 19:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال معوض بعد انتهاء جلسة الانتخاب: يمكن أن نربح ويمكن أن نخسر في معركة الرئاسة، ولكن لن نخضع ولن نساوم!
lebanon 24
23/01/2023 19:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اللقاء الوزاري التشاوري: ميقاتي منفتح على التعاون وهذه هي ثوابت العمل الحكومي
lebanon 24
23/01/2023 19:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل مصطفى بيرم بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: نحنُ ملتزمون بالدستور وندعو لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بأسرع وقت ممكن والحكومة معنية بتصريف الأعمال والقيام بواجبها
lebanon 24
23/01/2023 19:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2023-01-23
12:26 | 2023-01-23
12:21 | 2023-01-23
12:13 | 2023-01-23
12:12 | 2023-01-23
12:02 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website