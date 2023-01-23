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الخليل: نحن والتيار نسير باتجاه واحد "كسيارتين على أوتوستراد" لن يصطدما ببعض حتى وإن أسرعت واحدة أكثر من الأخرى

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:07
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