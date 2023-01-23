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إردوغان: إذا لم تتحقق الأغلبية المطلوبة في البرلمان بشأن الانتخابات سنتخذ قرارانا ببدء جدول زمني يضمن إجراءها في 14 أيار (الجزيرة)

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:14
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