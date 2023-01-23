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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء العراقي: ملتزمون بالشراكة مع الناتو في مكافحة الإرهاب (الشرق)
Lebanon 24
23-01-2023
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11:27
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