حكومة ولاية جنوب كردفان السودانية تعلن حالة الطوارئ في الولاية بدءا من اليوم ولمدة شهر على خلفية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين فجر اليوم (الجزيرة)

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