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جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي توصل لحزمة سابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو (الشرق)

Lebanon 24
23-01-2023 | 12:26
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