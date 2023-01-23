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جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي توصل لحزمة سابعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو (الشرق)
Lebanon 24
23-01-2023
|
12:26
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