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وزارة خارجية لاتفيا: السفير الروسي سيغادر لاتفيا وسفيرنا سيغادر روسيا في إطار التضامن مع إستونيا وليتوانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
23-01-2023 | 14:29
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