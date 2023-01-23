14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة خارجية لاتفيا: السفير الروسي سيغادر لاتفيا وسفيرنا سيغادر روسيا في إطار التضامن مع إستونيا وليتوانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
23-01-2023
|
14:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لاتفيا تطرد السفير الروسي من أراضيها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
لاتفيا تطرد السفير الروسي من أراضيها (سكاي نيوز عربية)
24/01/2023 02:34:39
24/01/2023 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: وسّعنا قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردّاً على حزمة العقوبات التاسعة
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: وسّعنا قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردّاً على حزمة العقوبات التاسعة
24/01/2023 02:34:39
24/01/2023 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تقول إن المناورات مع بيلاروسيا تهدف إلى "ردع الأعداء عن القيام بأي تصعيد عسكري"
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تقول إن المناورات مع بيلاروسيا تهدف إلى "ردع الأعداء عن القيام بأي تصعيد عسكري"
24/01/2023 02:34:39
24/01/2023 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: عودة 50 عسكريا روسيا إلى موسكو كانوا أسرى لدى القوات الأوكرانية (الجزيرة)
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: عودة 50 عسكريا روسيا إلى موسكو كانوا أسرى لدى القوات الأوكرانية (الجزيرة)
24/01/2023 02:34:39
24/01/2023 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولار "صيرفة".. إلى 31200 ليرة مُجدداً؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. إلى 31200 ليرة مُجدداً؟
03:30 | 2023-01-23
23/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-23
23/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير قلق جمهورها بصورة نشرتها... ماذا أعلنت عن وضعها الصحيّ؟
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير قلق جمهورها بصورة نشرتها... ماذا أعلنت عن وضعها الصحيّ؟
08:30 | 2023-01-23
23/01/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة رئيس يمني سابق: ظهور نادر لزوجة الفنان ملحم زين.. جمالها وإطلالتها "المُحتشمة" حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
ابنة رئيس يمني سابق: ظهور نادر لزوجة الفنان ملحم زين.. جمالها وإطلالتها "المُحتشمة" حديث الجمهور (صورة)
02:17 | 2023-01-23
23/01/2023 02:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميل غيبسون يضع نجمة "ستيلتو" اللبنانية بموقف محرج أمام الكاميرات.. هذا ما فعله معها وردة فعلها مُفاجئة! (فيديو)
Lebanon 24
ميل غيبسون يضع نجمة "ستيلتو" اللبنانية بموقف محرج أمام الكاميرات.. هذا ما فعله معها وردة فعلها مُفاجئة! (فيديو)
04:00 | 2023-01-23
23/01/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:27 | 2023-01-23
وزيرة خارجية بلجيكا للجزيرة: استخدام الأصول الروسية في إعادة إعمار أوكرانيا فكرة جذابة لكن لا إطار قانونيا لها
19:26 | 2023-01-23
الخارجية الأميركية: قدمنا مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت
19:25 | 2023-01-23
أسعار المواد الغذائية في سويسرا ارتفعت نحو 15%
19:11 | 2023-01-23
مقتل طالبين وإصابة معلمة في إطلاق نار في مدرسة بمدينة ديموان بولاية أيوا
18:03 | 2023-01-23
رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف: الجيش الروسي يتصدى عملياً لكل الغرب الجماعي في العملية العسكرية في أوكرانيا
17:36 | 2023-01-23
زيلينسكي: القوات الروسية تواصل قصف ومهاجمة المواقع الأوكرانية على الخطوط الأمامية للصراع على مدار الساعة
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
24/01/2023 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
24/01/2023 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
24/01/2023 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact