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وزير الخارجية الإيراني: أي إجراء عدائي تجاه أي منظمة رسمية إيرانية سيواجه برد حاسم ومؤثر (سبوتنيك)

Lebanon 24
23-01-2023 | 16:34
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