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الخارجية الأميركية: قدمنا مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت
Lebanon 24
23-01-2023
|
19:26
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