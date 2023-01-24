14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
خارجية فنلندا: يجب أن نفكر بالانضمام إلى الناتو بدون السويد (العربية)
Lebanon 24
24-01-2023
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: فنلندا والسويد جاهزتان للدخول في الناتو (العربية)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: فنلندا والسويد جاهزتان للدخول في الناتو (العربية)
24/01/2023 13:50:54
24/01/2023 13:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: على السويد وفنلندا الالتزام بالوعود المتعلقة بانضمامهما لحلف "الناتو"
Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: على السويد وفنلندا الالتزام بالوعود المتعلقة بانضمامهما لحلف "الناتو"
24/01/2023 13:50:54
24/01/2023 13:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا لو عرقلت تركيا انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو؟
Lebanon 24
ماذا لو عرقلت تركيا انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو؟
24/01/2023 13:50:54
24/01/2023 13:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام الناتو: عملية إنضمام السويد وفنلندا للحلف ستكون الأسرع على الإطلاق
Lebanon 24
أمين عام الناتو: عملية إنضمام السويد وفنلندا للحلف ستكون الأسرع على الإطلاق
24/01/2023 13:50:54
24/01/2023 13:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
Lebanon 24
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
14:21 | 2023-01-23
23/01/2023 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير قلق جمهورها بصورة نشرتها... ماذا أعلنت عن وضعها الصحيّ؟
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير قلق جمهورها بصورة نشرتها... ماذا أعلنت عن وضعها الصحيّ؟
08:30 | 2023-01-23
23/01/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان عن دولار "صيرفة".. إليكم ما أعلنه عن السعر
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان عن دولار "صيرفة".. إليكم ما أعلنه عن السعر
12:11 | 2023-01-23
23/01/2023 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-23
23/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه
Lebanon 24
بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه
15:21 | 2023-01-23
23/01/2023 03:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:43 | 2023-01-24
قطع أوتوستراد البالما إحتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية
06:15 | 2023-01-24
مصادر في النيابة العامة التمييزية: مدعي عام التمييز يتجه الى الادعاء على القاضي طارق البيطار "بجرم اغتصاب السلطة" واحالته الى الرئيس الاول لمحكمة التميبز (ال بي سي)
06:08 | 2023-01-24
وكالة الأنباء الأوكرانية: استقالة نائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم من منصبه
06:07 | 2023-01-24
إقالة حكام كييف وخيرسون وزابوريجيا وسومي ودينيبرو
05:48 | 2023-01-24
رفع دعوى قضائية ضدّ شركة "تويتر" لعدم سداد إيجار المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو
05:33 | 2023-01-24
رئيس مجلس الدوما: نبحث مصادرة أصول الروس الذين غادروا البلاد بعد أن خانوا وطنهم
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
24/01/2023 13:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
24/01/2023 13:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
24/01/2023 13:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact