Advertisement

أخبار عاجلة

يعتصم موظفو "ليبان بوست" في هذه الأثناء في مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على عدم رفع رواتبهم

Lebanon 24
24-01-2023 | 03:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
افتتاح غرفة عمليات حديثة في كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
24/01/2023 13:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو وعمال وزارة الاتصالات يعتصمون امام "سنترال" الميناء
lebanon 24
24/01/2023 13:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مزايدة البريد إلى التأجيل... و"ليبان بوست" وحدها في "الميدان"
lebanon 24
24/01/2023 13:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي تقدم باخبار الى القاضي إبراهيم يطلب فيه فتح تحقيق شامل بشأن عمل "ليبان بوست"
lebanon 24
24/01/2023 13:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:43 | 2023-01-24
06:15 | 2023-01-24
06:08 | 2023-01-24
06:07 | 2023-01-24
05:48 | 2023-01-24
05:33 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website