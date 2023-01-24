مصادر في النيابة العامة التمييزية: مدعي عام التمييز يتجه الى الادعاء على القاضي طارق البيطار "بجرم اغتصاب السلطة" واحالته الى الرئيس الاول لمحكمة التميبز (ال بي سي)

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