Advertisement

أخبار عاجلة

عويدات: إذا عقدت جلسة لمجلس القضاء الأعلى سأحضرها بشرط ألا يكون ملف إنفجار 4 آب بنداً وحيداً في الجلسة (أم تي في)

Lebanon 24
24-01-2023 | 07:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات للـ"ال بي سي": بيان مجلس القضاء الأعلى حظي بموافقة جميع أعضاء المجلس من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الى القاضي عفيف حكيم باستنثاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي اصر على عدم رضاه على البيان
lebanon 24
24/01/2023 17:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: هناك ثغرة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمطلوب تعديل هذه المادة واقرار المجلس النيابي للتعديل اضافة الى استقلالية القضاء
lebanon 24
24/01/2023 17:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب هادي ابو الحسن: كسر الجمود ضروري ولا يجوز بقاء الجلسات بهذا الشكل وسيكون لنا حديث خلال الجلسة او خارجها (الجديد)
lebanon 24
24/01/2023 17:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض لـLBCI: تركت لمجلس إدارة كهرباء لبنان حرية اتخاذ القرار لجهة حضور الجلسة والمجلس يتمتع بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة قطاع الكهرباء
lebanon 24
24/01/2023 17:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:11 | 2023-01-24
10:07 | 2023-01-24
09:58 | 2023-01-24
09:57 | 2023-01-24
09:37 | 2023-01-24
09:34 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website