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مسؤول في البنتاغون: بايدن مستعدّ لتسليم 10 دبابات "أبرامز" لأوكرانيا للضغط على ألمانيا لتسليم "ليوبارد"

Lebanon 24
24-01-2023 | 08:41
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